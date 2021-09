Di seguito l’interpellanza presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Accoglienza famiglie in attesa colloqui detenuti carcere Don Bosco

Tenuto conto che a seguito dei ripetuti incontri avuti con il Garante dei diritti dei detenuti e anche dei sopralluoghi fatti dalla Seconda commissione consiliare permanente al carcere Don Bosco in tutti questi anni è emerso sempre con forza la necessità di realizzare opere che garantiscano un’accoglienza dignitosa alle famiglie in attesa di colloquio con i detenuti, anche facendo ricorso a semplici strutture prefabbricate posizionate nel parco antistante l’istituto.

Tenuto conto che al riguardo il consiglio comunale ha approvato ripetutamente impegni nei confronti della giunta e del sindaco perché si proceda in questa direzione con la Mozione approvata dal Consiglio Comunale in data 25/09/2014 e con l’approvazione dell’ Ordine del giorno n. 1 presentato in aula dal Consigliere F. Auletta (Una città in comune-PRC) ad oggetto: “Azioni del Comune di Pisa per una reale garanzia dei diritti dei detenuti e delle detenute del carcere “Don Bosco” approvato dal Consiglio Comunale in data 16 Marzo 2017 ma non applicato in molte delle sue parti.

Tenuto conto che ad oggi per le famiglie dei detenuti in attesa di colloquio permane una situazione di disagio fortissimo.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se e quali iniziative sono state intraprese per realizzare delle strutture che possano ospitare le famiglie in attesa dei colloqui con i parenti detenuti.

Se vi è un progetto, o meno.

Se esiste un affidamento o meno per la realizzazione di questi lavori, e i tempi entro quali saranno effettuati.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile