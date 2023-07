Interpellanza: Approvazione Piano di Contenimento e Abbattimento del Rumore di Toscana Aeroporti

Tenuto conto che ad oggi Toscana Aeroporti non ha, contrariamente a quanto previsto dalle normative vigenti, un Piano di Contenimento e Abbattimento del Rumore (PCAR);

Tenuto conto che molte sono state le proteste e le istanze delle cittadine e dei cittadini al riguardo in tutti questi anni.

Tenuto conto di quanto riferito dall’allora assessore Bedini nella passata consiliatura in risposta ad una interpellanza discussa in consiglio comunale presentata dal gruppo consiliare Diritti in comune in merito all’iter di approvazione del piano da parte degli enti preposti.

Tenuto conto che in base alle notizie ricevute ad inizio del 2023 la bozza di Piano presentata dalla società era ferma all’esame del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica da quasi 2 anni.

Si chiede al sindaco e alla giunta

se il Ministero dell’Ambiente per quanto di sua competenza, ha concluso l’iter di valutazione della bozza di Piano presentata da Toscana Aeroporti al fine della sua approvazione

e nel caso sia stato approvato, quale sia il giudizio dell’amministrazione al riguardo.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

