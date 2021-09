La seguente interpellanza è stata presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Area destinata a Verde Sportivo in Via Vecellio, nel quartiere CEP

Tenuto conto che nel quartiere del CEP la richiesta di spazi pubblici è da sempre molto forte da parte delle associazioni, sportive e non, presenti sul territorio e dei singoli cittadini come evidenziato anche da un recente documento promosso da un comitato del quartiere;

Tenuto conto che in via Vecellio è presente una grande area verde destinata, nel vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Pisa, a verde sportivo, quasi completamente inutilizzata eccetto la parte più a nord dove è presente un campo da calcio a 7 in erba sintetica e servizi annessi;

Preso atto che per una parte dell’area l’amministrazione comunale aveva recentemente partecipato al bando governativo “Sport e Periferie” per la realizzazione di due palestre e servizi annessi, ma il progetto non è stato accolto;

Rilevato dunque che, come conseguenza di quanto al punto precedente, il resto dell’area è libera e rappresenta una potenziale enorme risorsa per il quartiere per dare una risposta ai bisogni di aggregazione, socialità, incontro e sport

Si interpella il Sindaco e la Giunta per sapere:

Se, a seguito della non ammissione del progetto palestre da parte di “Sport Periferie”, esistono progetti alternativi per l’area in questione;

Se l’amministrazione intende avviare, come richiesto anche dal già citato comitato dei cittadini, un percorso per far utilizzare questi spazi alle associazioni sportive del quartiere che richiedono spazi per le loro attività, magari attraverso un bando finalizzato alla liberà progettualità delle associazioni del territorio interessate, in modo che l’area venga destinata alla fruibilità dell’associazionismo sportivo di base.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile