La seguente interpellanza è stata presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Ascensore non funzionante a Palazzo Mosca

Tenuto conto che dal mese di novembre l’ascensore grande sito in Palazzo Mosca non funziona creando forti disagi alla cittadinanza, al personale e in particolare alle lavoratrici delle pulizie per lo svolgimento delle proprie mansioni.

Tenuto conto che in data 23 febbraio 2022 il sottoscritto chiedeva con una lettera informazioni alla Direzione competente sui tempi di sistemazione.

Tenuto conto che a questa lettera, nonostante alcuni solleciti, non è mai stato risposto.

Si chiede al sindaco e alla giunta

quali siano le ragioni che stanno determinando questo pesante ritardo nella sistemazione dell’ascensore;

quando verranno effettuati i lavori per il ripristino del normale funzionamento dell’ascensore.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile