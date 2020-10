La seguente interpellanza è stata presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Bando per sostegno affitti per associazioni culturali

Tenuto conto che lo scorso 12 giugno in un comunicato ufficiale pubblicato sul sito del comune di Pisa l’assessore Magnani dichiarava: “A breve uscirà anche il bando rivolto alle associazioni culturali che sostengono spese per il pagamento dell’affitto delle sedi in cui svolgono le loro attività, come avverrà per le attività economiche”;

Tenuto conto che dal 12 giugno sono trascorsi 4 mesi e che la situazione di emergenza economica è sempre più difficile;

Tenuto conto che invece il bando per le attività economiche è già stato pubblicato;

Vista l’urgenza di interventi a sostegno delle associazioni culturali;

Si chiede al sindaco e alla giunta

perchè fino ad oggi il bando non è stato pubblicato e le ragioni del ritardo;

se esiste l’impegno di spesa al riguardo, o in caso contrario quando verrà fatto;

quando si pensa che il bando verrà pubblicato.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile