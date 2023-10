Interpellanza: Barriere insonorizzanti FI-PI-LI

Di seguito l’interpellanza presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare)

Tenuto conto di ripetute segnalazioni ricevute da numerose cittadine e numerosi cittadini relativamente a forti rumori, anche nelle ore notturne, dovuti ai mezzi che transitano nel tratto della Fi-PI-LI dall’aeroporto verso l’uscita Pisa-Aurelia.

Tenuto conto che in questo tratto non sono posizionati pannelli fono-assorbenti a protezione delle abitazioni, come invece in altri tratti in cui erano stati registrati simili problemi (via dell’Omodarme, via dell’Aeroporto).

Si chiede al Sindaco e alla giunta

Se sono state intraprese iniziative al riguardo (es. segnalazioni o richieste di monitoraggio ad ARPAT).

Se siano state fatte campagne di misurazione dell’immissione sonora presso le abitazioni della zona .

Se è possibile intervenire per far posizionare delle barriere insonorizzanti su questo tratto della FI-PI-LI.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare