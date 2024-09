Interpellanza: Biblioteca Universitaria: quale futuro

Tenuto conto che l’ala del Palazzo della Sapienza che ospitava la Biblioteca Universitaria è chiusa ormai da 11 anni e che il prezioso patrimonio librario della Biblioteca è stato trasferito in gran parte in altre sedi fuori città, con la ricerca di depositi librari addirittura fuori regione.

Tenuto conto delle pesanti criticità che riguardano quindi il futuro della Biblioteca Universitaria di Pisa e gli effetti negativi che questo ha sulla città

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

se sono a conoscenza dell’esistenza di un progetto di ristrutturazione delle sale dell’ala del Palazzo della Sapienza di competenza del MiC e se per questo sono state stanziate dal Ministero le risorse necessarie;

se vi è un cronoprogramma per i lavori e, nel caso, quando sono previsti l’inizio e la fine;

se vi è un piano per il ritorno presso la sede della Biblioteca Universitaria alla Sapienza del patrimonio che oggi è stato trasferito in altre sedi, o se esistono progetti differenti per la conservazione di questi libri;

quali azioni intende prendere questa amministrazione nei confronti del Ministero perché si sblocchi una situazione così incresciosa e dannosa per la nostra città e la sua comunità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...