Interpellanza: Cantiere in Borgo Stretto

Tenuto conto che in Borgo stretto al civico n.10 accanto alla Chiesa di San Michele in Borgo è aperto un cantiere con una chiusura assolutamente inadeguata al luogo fatta di transenne, reti di plastica e teloni verdi e blu di plastica.

Tenuto conto che dal cartello risulta in maniera anomala che l’inizio lavori sarebbe avvenuto il 9 dicembre 2021 e che la conclusione dei lavori è prevista in data antecedente (28 febbraio 2021) – come da foto allegata

Tenuto conto che nonostante siano trascorsi più di due anni dalla prevista chiusura dei lavori, i medesimi non sono ancora completati.

Si chiede al sindaco e alla giunta di assumere tutte informazioni e verifiche per sapere

Se l’allestimento del cantiere in questa forma è a norma.

Se questa chiusura del cantiere è conforme alla normativa vigente.

Se la chiusura del cantiere in questa forma necessita, vista la collocazione, di un’approvazione da parte della Soprintendenza e se questa è stata chiesta, e nel caso con quale esito.

Come sia possibile che sul cartello dei lavori l’inizio dei lavori è successivo alla data di chiusura del cantiere, e se sono state fatte delle verifiche al riguardo e con quale esito

Se, vista la prevista chiusura dei lavori nel 2021 cosa che non è avvenuta, si è proceduto ad una richiesta di proroga dei lavori e con quale esito.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

