Di seguito l’interpellanza al sindaco e alla giunta del comune di Pisa presentata dal consigliere di Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)

Interpellanza: Chiusura Progetto Spazio Bono

Tenuto conto della volontà del Sindaco, annunciata sulla stampa locale riguardo l’apertura di un presidio della Polizia Municipale presso i locali oggi utilizzati per il progetto “Spazio Bono”

Tenuto conto del ruolo innovativo e strategico che questo progetto ha avuto in questi anni in questa particolare zona della città per promuovere il divertimento notturno consapevole

Considerata la presentazione pubblica da parte della presidente della società della salute del settembre 2019 dei risultati positivi del progetto, che hanno visto, in tre mesi e mezzo di apertura, ben 1775 passaggi con una media di 60 persone a sera

Considerato il fatto che la proprietà del fondo in cui è attivo il progetto è di un soggetto privato che ha concesso in locazione a titolo oneroso i locali al soggetto attuatore

Si chiede al sindaco e alla giunta

se è stato fatto un bilancio di questo progetto e nel caso quali sono le motivazioni che portano alla decisione di chiuderlo o se invece si intende riaprirlo in altri locali e nel caso quali e quando

se confermano quanto comparso sulla stampa, ovvero se si intendono utilizzare questi locali non più per il progetto Spazio Bono ma come presidio della Polizia Municipale

con quali risorse intendono finanziare la locazione di detti locali

se esiste un atto formale al riguardo e nel caso da quando dovrebbe portare il presidio fisso della Polizia Municipale in quei locali

se è intenzione quindi della Società della Salute di chiudere il progetto Spazio Bono e per quale ragione

se esiste un atto formale di programmazione circa il complesso degli interventi sul divertimento giovanile e quali siano le risorse assegnate e le procedure previste per l’affidamento dei servizi

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile