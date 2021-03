Di seguito l’interpellanza presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Contenzioso tra il Comune di Pisa e la Cisalpino immobiliare in merito al terreno sito a Croce a Marmo

Tenuto conto del contenzioso tra l’amministrazione Comunale e la Cisalpino immobiliare in merito al terreno sito in Croce a Marmo che il Comune in anni passati ha usato come discarica.

Tenuto conto che l’area non è quindi ancora stata restituita dal Comune alla proprietà in quanto questa ha chiarito che non la riprenderà in possesso se non ad avvenuta bonifica contestando che la “messa in sicurezza” da parte dell’Ente non sarebbe sufficiente a tale scopo.

Tenuto conto che la stessa proprietà in base ad una propria perizia valuta il costo della bonifica pari a 35.000.000 di euro.

Tenuto conto che queste pretese sono al contempo ritenute dal Comune infondate.

Tenuto conto dei possibili riflessi che questa vicenda potrebbe avere sulle casse comunali.

Tenuto conto che era stato formulato un interessamento da parte di Geofor Patrimonio Srl per l’acquisto dei suddetti terreni.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Quale sia lo stato dell’arte del contenzioso;

Se si è arrivati ad una composizione della controversia;

Se si è o meno conclusa l’eventuale compravendita delle aree tra i proprietari delle aree e la Geofor Patrimonio Srl.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile