Di seguito l’interpellanza al sindaco e alla giunta del comune di Pisa presentata dal consigliere di Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)

Interpellanza: Controversia su immobile in via San Lorenzo

Appreso che l’immobile sito in via San Lorenzo, angolo Vicolo del Ruschi, è stato dato dal proprietario, un soggetto privato, al Comune di Pisa in comodato d’uso gratuito.

Tenuto conto che da anni l’immobile è lasciato all’abbandono e al degrado e che negli ultimi mesi l’area di accesso all’edificio è chiusa da un cantiere, con disagi anche alla circolazione sia pedonale sia delle macchine.

Tenuto conto che nel giugno del 2015 è crollato parte del tetto del suddetto immobile

Tenuto conto che si tratta di un edificio di valore nel pieno centro storico della città.

Tenuto conto che il Comune ha intrapreso un’azione giudiziaria al fine di riconsegnare l’immobile ai proprietari, dopo l’esito negativo del tentativo di restituzione.

Tenuto conto che da parte sua il proprietario ha invece mosso una azione nei confronti del comune per ottenere un risarcimento danni sostenendo che il Comune non ha realizzato le manutenzioni del bene in tutti questi anni.

Tenuto conto della risposta data nell’ottobre del 2016 ad una interrogazione a risposta scritta presentata dal sottoscritto in cui si rispondeva che l’udienza era fissata per il 26 gennaio 2017.

Si chiede al sindaco e alla giunta

a quale punto sia la controversia in sede giudiziaria;

se l’amministrazione ha fatto in questo periodo una stima dei costi dei lavori necessari per rendere nuovamente agibile ed utilizzabile l’immobile, e eventualmente a quanto questi ammontano, e di avere copia della eventuale relazione;

se è intenzione di questa amministrazione procedere ad una stima dei lavori necessari alla riqualificazione dell’immobile, e nel caso procedere alla sua realizzazione;

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile