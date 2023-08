Interpellanza: Corse notturne all’ippodromo di San rossore

Tenuto conto di quanto comparso in queste settimane sulla stampa in merito all’ipotesi di usare l’ippodromo di San Rossore in orario notturno per lo svolgimento delle corse.

Tenuto conto che l’ippodromo è nel sito “Selva pisana” della Rete Natura 2000, per la conservazione della biodiversità, dove gli interventi sono soggetti alle specifiche normative ed a studio di incidenza.

Considerati gli evidenti problemi ambientali che ne deriverebbero: ad esempio il fatto che le luci e le centinaia di auto che si riversano in Tenuta ogni volta che lsi svolgono questo tipo di eventi avrebbero un impatto devastante sulla qualità dell’aria e sulla fauna selvatica che, proprio nelle ore crepuscolari e notturne vede la sua massima attività.

Tenuto conto che secondo quanto riportato dalla stampa il sindaco Conti avrebbe espresso un parere positivo su questa proposta.

Si chiede al Sindaco ed alla Giunta

Se l’amministrazione comunale è favorevole o meno alla proposta di corse in orario notturno all’ippodromo di San Rossore.

Se al riguardo ci sono stati incontri con il Presidente del Parco e con la Regione Toscana ed in caso affermativo con quale esito.

Se sono state effettuate verifiche preliminari sulla incidenza che le corse notturne possono avere sul Sito “Selva pisana” e sui suoi habitat della flora e della fauna ed in caso affermativo con quale esito.

Francesco Auletta- Diritti in comune: Una città in comune- Unione Popolare

Mi piace: Mi piace Caricamento...