Interpellanza: Criticità alberi Parco di Cisanello (Parco Europa

A seguito di un sopralluogo fatto in questi giorni nell’area del Parco di Cisanello (Parco Europa), e alla luce di numerose segnalazioni di cittadine e cittadini abbiamo notato che un gran numero di alberi recentemente messi a dimora sono seccati.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

se sia stato fatto un censimento delle piante morte e quale sia l’esito;

se sia stata chiarita la causa di un tale grado di fallimento dell’impianto;

se esista una clausola di sostituzione delle fallanze nel contratto con chi ha fornito gli alberi o se esista una specifica voce in bilancio per la sostituzione delle stesse;

come si intenda procedere per ripristinare le piante e in che tempi;

a che punto sia lo stato di attuazione del progetto complessivo del Parco.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

