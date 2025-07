Interpellanza: Criticità in via Carlo Porta e perdite continue di acqua

Tenuto conto delle ripetute denunce dei residenti de I Passi, anche a mezzo stampa, sulla situazione in cui versa via Carlo Porta in cui da mesi si registrano perdite di acqua.

Tenuto conto che, in base a quanto riferito dai cittadini, in questi mesi sono stati fatti diversi interventi nessuno dei quali è però risultato risolutivo.

Tenuto conto che ogni intervento ha comportato una spesa di risorse pubbliche che, in questo caso, sono risultate sprecate.

Tenuto conto che, in una stagione come quella estiva, con le criticità connesse al riscaldamento globale e all’emergenza climatica, ogni perdita d’acqua è uno spreco non tollerabile;

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

Se e quali interventi, in accordo con Acque Spa, sono in programma per sanare le perdite d’acqua in via Carlo Porta;

in cosa consistono gli eventuali interventi, e le relative tempistiche di realizzazione;

quanto sono costati gli interventi non risolutivi realizzati in questi mesi.

Francesco Auletta – Diritti in comuna: Una città in comune – Rifondazione Comunista

