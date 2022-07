Di seguito l’interpellanza presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Criticità parcheggio sotterraneo Pisamo

Tenuto conto della Relazione annuale per il 2021 della Garante dei diritti della persona disabile approvata dal consiglio comunale di Pisa nel giungo del 2022.

Preso atto che nella relazione si legge relativamente al parcheggio sotterraneo della Pisamo: “anche nel 2021 rimangono irrisolte le problematiche esistenti per l’uso in autonomia del parcheggio sotterraneo della Pisamo da parte di persone disabili motorie (con rimando alla Relazione 2019 e 2020), né sono giunte informazioni circa il fatto, che in detto parcheggio, siano stati individuati e predisposti spazi sosta per i possessori di Cude.

Preso atto che nella relazione del 2020 della stessa Garante si leggeva: “Anche nel 2020 sono irrisolte le problematiche legate alle numerose problematiche esistenti per l’uso in autonomia del parcheggio sotterraneo della PISAMO da parte di persone disabili motorie (con rimando alla Relazione annuale 2019), né sono giunte informazioni circa il fatto che, in detto parcheggio, siano stati individuati e predisposti spazi sosta per i possessori di CUDE.

Preso atto che nella relazione del 2019 della Garante si leggeva: “A seguito di un sopralluogo effettuato personalmente nel 2017, fu inviata una nota specifica, in data 04.06.2017, riguardante le numerose problematiche esistenti per l’uso in autonomia del parcheggio sotterraneo della PISAMO da parte di persone disabili motorie, senza tralasciare il dato di fatto che in detto parcheggio non sono stati individuati spazi sosta per i possessori di CUDE. Nonostante solleciti, a oggi alcuna risposta è giunta in merito da parte della PISAMO che per altro gestisce numerosi servizi per il Comune di Pisa”

Si chiede al sindaco e alla giunta

Quali siano le motivazioni per cui Pisamo non risolve le problematiche segnalate dalla Garante da anni relative al parcheggio sotterraneo;

Quali azioni intende attuare l’amministrazione affinchè siano risolte le criticità evidenziate e in quali tempi.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile