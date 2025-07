Interpellanza: Criticità quartieri La Vettola e San Piero a Grado: quali interventi

Tenuto conto della lettera pubblica inviata in questi giorni da alcuni abitanti dei quartieri La Vettola e San Piero Grado nella quale si evidenziano alcune criticità ormai croniche di quella parte della città, con la quale si chiedono alcuni interventi da parte del Comune di Pisa.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

Se esiste o si intende realizzare nel breve periodo un progetto unitario di marciapiedi per il quartiere, attualmente fortemente insufficienti, condividendo la proposta con la popolazione;

Se vi è l’intenzione e la progettualità di individuare nel quartiere aree dove realizzare spazi a verde alberati e un parco pubblico e nel caso dove;

Quali misure si intendono intraprendere per ridurre la velocità delle auto, in particolare su via Livornese;

Se vi è la disponibilità ad installare un semaforo a chiamata presso l’attraversamento ciclopedonale della pista del trammino;

Se si intendono bloccare ulteriori incrementi edilizi nelle aree attualmente agricole o libere.

Francesco Auletta – Diritti in Comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

