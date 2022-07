La seguente interpellanza è stata presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Diritto al lavoro e mancata risposta al Difensore civico regionale

Tenuto conto della Relazione annuale per il 2021 della Garante dei diritti della persona disabile approvata dal consiglio comunale di Pisa nel giungo del 2022.

Preso atto che nella relazione si legge relativamente al paragrafo sul diritto al lavoro si ricostruisce l’iter di una segnalazione partita nel 2019 in merito “ad una signora disabile 100% che segnalò di essere non tutelata nell’ambito lavorativo” e in particolare si legge: “La segnalazione fu subito inviata ai settori ed uffici di competenza, al Difensore civico Regionale per acquisire informazioni necessarie a valutare l’effettiva consistenza di quanto dichiarato dal soggetto che viveva il problema. Numerosi solleciti seguirono la segnalazione dato il silenzio continuato”.

Preso atto che nella stessa relazione si apprende che: “Nel 2021 il Difensore civico regionale ha inviato, via pec, una dichiarazione attestante che, il non avere ottenuto alcuna informazione dall’amministrazione pisana rispetto alle richieste della sottoscritta, si è visto costretto ad archiviare la segnalazione per “assenza di informazioni pervenute”.

Rilevato che la stessa garante nelle relazioni del 2019 e del 2020 aveva riportato in maniera diffusa questo caso evidenziando la mancata risposta da parte dell’amministrazione comunale.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Quali siano le motivazioni per cui l’amministrazione comunale ha ritenuto di non rispondere al Difensore civico regionale per fornire le informazioni richieste;

se è prassi di questa amministrazione non rispondere al Difensore civico regionale, o se questo è un caso isolato, e nel caso per quale ragione;

quali eventuali azioni intende intraprendere l’amministrazione a fronte di questa inadempienza.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile