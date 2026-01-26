Interpellanza: Dissesto della pista ciclabile del Ponte della Cittadella

Tenuto conto che la realizzazione della pista ciclabile tra piazza Manin e il ponte della Cittadella risale al 2022, quattro anni fa.
Considerato che questa pista ciclabile si connette alla ciclabile tra la stazione ferroviaria e il ponte della Cittadella realizzando un percorso che connette la stazione ferroviaria a piazza dei Miracoli, il maggior polo turistico della città.
Visto che l’asfalto nel tratto di pista lungo il ponte della Cittadella è dissestato: presenta buche e sfarinature.
Visto che le buche nell’asfalto del tratto della pista ciclabile sul ponte possono favorire la perdita d’equilibrio di chi la percorre in bici con il rischio di cadere nella corsia carrabile con danni anche gravi per la persona e conseguenti danni erariali per il Comune.
Visto che la sfarinatura dell’asfalto può facilitare la rottura dei copertoni delle ruote inducendo le persone cicliste a usare la corsia carrabile con pericolo per sé e rallentamento del traffico.
Si chiede al Sindaco e alla giunta
Se è previsto un intervento urgente per ripristinare la pavimentazione della pista onde evitare il rischio di incidenti che, oltre che a danni importanti alle persone, possono essere causa di danno all’erario comunale.
Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista