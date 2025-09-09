Interpellanza: Dissesto della pista ciclabile di via Giovanni Pisano

Tenuto conto che la realizzazione della pista ciclabile lungo il viale Giovanni Pisano risale ad almeno venti anni fa.

Considerato che fin dall’inizio la struttura è stata usata impropriamente come parcheggio in occasione della disputa delle partite di calcio nello stadio comunale.

Visto che lungo la pista vi sono numerosi punti in cui la pavimentazione mostra avvallamenti, come quelli che si notano nelle foto allegate a questo documento.

Visto che è presente almeno un avvallamento particolarmente esteso e profondo che potrebbe causare la perdita di equilibrio ad un ciclista che non lo notasse come si vede nella foto inserita in questo documento.

Considerato che talvolta l’illuminazione notturna del viale è ridotta così da rendere altamente probabile che chi pedala non si renda conto della presenza degli avvallamenti nella pavimentazione.

Considerato che in più punti si nota una diffusa vegetazione tra le fughe del lastrame che potrebbe, alla lunga, divellere le lastre.

Ritenendo che lo stato di dissesto della pista ciclabile potrebbe essere stato favorito dal suo uso improprio come parcheggio. Questa congettura è avvalorata dalla circostanza che il tratto più dissestato della pista è quello più vicino allo stadio.

Considerato che la pista ciclabile, progettata con il fine di conciliare la necessità di sopraelevarne la superficie rispetto al piano stradale con quella di consentire l’accesso ai passi carrabili distribuiti lungo il suo percorso, si è rivelata scomoda per i ciclisti, a causa dei continui cambi di livello, al punto da indurne alcuni a rinunciare ad usarla percorrendo invece la sede stradale.

Considerato che aver sopraelevato la superficie della pista rispetto al piano della strada non ne ha impedito l’uso improprio come parcheggio.

Si chiede al Sindaco e alla giunta

Se è previsto un intervento urgente per ripristinare la pavimentazione in corrispondenza dell’avvallamento più esteso e profondo onde evitare il rischio di incidenti che, oltre che a danni importanti alle persone, possono essere causa di danno all’erario comunale.

Se è previsto un intervento urgente più generale per ripristinare l’allineamento della pavimentazione nei punti in cui ha ceduto, il ripristino delle lastre perdute e la pulizia delle fughe.

Se è prevista una riprogettazione della pista ciclabile che renda più agevole la guida delle biciclette così da favorirne l’uso e nello stesso tempo preveda barriere efficaci per impedire il parcheggio delle auto.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

