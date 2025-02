Interpellanza: Escussione fideiussioni opere di urbanizzazione area ex-Vacis

Tenuto conto di quanto emerso nelle audizioni in prima commissione di controllo e garanzia nel corso del 2023 riguardo la realizzazione delle opere di urbanizzazione nell’area ex-Vacis.

Ricordato che, secondo quanto riferito dagli uffici comunali, l’amministrazione comunale nell’aprile del 2023 ha provato ad escutere la fideiussione depositata a garanzia di queste opere per un valore di 670 mila euro.

Visto che la società interessata, che peraltro è in concordato preventivo, si è opposta a questa richiesta della amministrazione comunale.

Visto che veniva prefigurata la possibilità di un contenzioso legale molto complesso per l’escussione in quanto questo oltretutto avrebbe potuto coinvolgere anche le aziende commerciali insediate visto che, in base anche alla convenzione, doveva essere realizzato un supercondominio tra gli edifici interessati che però non è stato mai fatto.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se il comune è riuscito ad escutere le fideiussioni depositate a garanzia delle opere non realizzate e alla fine per quale importo

Se in caso contrario si è aperto un contenzioso e quale è lo stato dell’arte del medesimo

Se quest’ultimo vede coinvolte anche aziende commerciali che si sono insediate nell’area o meno, e nel caso quali fra queste

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...