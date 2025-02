Interpellanza: Eventuale ingresso dell’Unione degli Industriali nella Port Authority

Tenuto conto di quanto apparso negli scorsi giorni sulla stampa cittadina in particolare con le dichiarazioni del Vicepresidente dell’Unione degli Industriali, Stefano Bottai: “L’Unione degli industriali è pronta ad entrare nella Port Autohority di Pisa con una sua quota e un ruolo da protagonista perché crede fermamente che lo sviluppo della nautica pisana sia un volano fondamentale per l’economia del territorio provinciale e non solo”.

Tenuto conto che ad oggi la PortAuthority è una società interamente pubblica di cui il Comune di Pisa detiene il 100% delle azioni.

Si chiede al sindaco e alla giunta

se ci sono state interlocuzioni o richieste formali da parte della Unione Industriali per entrare all’interno della compagine societaria Port Authority, e nel caso quando e di averne copia;

quale sia la posizione della amministrazione sul possibile ingresso di un soggetto privato come l’Unione Industriali all’interno della compagine societari della Port Authority;

se non si profila con l’eventuale ingresso di un soggetto privato come l’Unione degli Industriali una potenziale criticità fra controllore e controllato.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...