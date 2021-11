Interpellanza: Futuro della Paradisa

Una città in comune per la Biblioteca Universitaria di Pisa 20 10 2021

La chiusura, nel 2012, della Biblioteca universitaria di Pisa ha inferto un colpo alla vita scientifica e culturale della città. A distanza di nove anni non solo la Bup resta chiusa ma rischia di essere disperso definitvamente il suo prezioso e unico patrimonio librario. Una città in comune è stata sin dall'inizio in prima fila nella mobilitazione per la salvezza di questa grande istituzione e risorsa culturale; oggi si batte con immutato vigore perché la dismissione non diventi definitiva. Ciccio Auletta interviene al riguardo nella terza commissione consiliare del Comune di Pisa il 20.10.2021 dopo l'audizione del Direttore della Bup, Dottor Daniele Cianchi.