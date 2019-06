Di seguito l’interpellanza al sindaco e alla giunta del comune di Pisa presentata dal consigliere di Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)

Interpellanza: Gestione e progetto di utilizzo degli Arsenali Repubblicani, Fortilizio e Torre Guelfa

Tenuto conto che al bando per la manifestazione di interesse per la concessione degli Arsenali repubblicani, Fortilzio e Torre Guelfa è pervenuta una sola richiesta.

Preso atto che come scritto dal Dirigente Bacciardi in risposta ad una interrogazione: “il relativo progetto non è stato ritenuto idoneo per la prosecuzione della procedura

Tenuto conto della rilevanza strategica per la città della fruizione ed utilizzo di questi spazi.

Si chiede al sindaco e alla giunta

come si intenda a questo punto procedere per la soluzione per la gestione di questi luoghi;

se sono state intraprese altre iniziative e quali.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile