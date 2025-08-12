Home / Novità dal Palazzo / Interpellanza: Ipotesi realizzazione sovrappasso ferroviario a I Passi

Interpellanza: Ipotesi realizzazione sovrappasso ferroviario a I Passi

Tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate in questi giorni dall’assessore Dringoli in merito ad una modifica radicale del progetto del sottopasso ai Passi sostituendolo con un sovrapasso tra via D’ Acquisto e via Falcone.

Tenuto conto che la principale motivazione per cui, dopo anni e anni di attesa, l’ipotesi del sottopasso sarebbe stata scartata è la pericolosità idraulica dell’area, già nota da tempo.

Tenuto conto che è un intervento atteso da anni dagli abitanti del quartiere

Si chiede al Sindaco e alla giunta

Quale sia lo stato dell’arte della progettazione sull’ipotesi del sovrappasso;

Gli eventuali costi, e come sarebbero ripartiti tra gli enti coinvolti, e i tempi di questa opera;

Se vi è stato un confronto con gli abitanti del quartiere su questa nuova ipotesi.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

