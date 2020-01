Di seguito l’interpellanza al sindaco e alla giunta del comune di Pisa presentata dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)

Interpellanza: Iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo Tenuto conto che il Tribunale di Pisa con ordinanza RG n. 3907/2019 del 25/11/2019 ha accolto il ricorso di un richiedente asilo a fronte del diniego di iscrizione anagrafica da parte del Comune di Pisa Tenuto conto che lo stesso Tribunale di Pisa con ordinanza RG n. 3968/2019 del 13/12/2019 ha accolto il ricorso di un richiedente asilo a fronte del diniego di iscrizione anagrafica da parte del Comune di Cascina. Tenuto conto che già numerosi tribunali in tutta la Toscana e in anche nelle altre regioni d’Italia hanno accolto i ricorsi di richiedenti asilo che si erano visti negare l’iscrizione anagrafica dalle anagrafi dei rispettivi comuni Si chiede al sindaco e alla giunta se alla luce della ordinanza del Tribunale di Pisa ha dato disposizione agli uffici di procedere alla iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo;

o in caso contrario sulla base di quali pareri legali ha deciso di proseguire negando l’iscrizione anagrafica di richiedenti asilo di fatto presenti sul territorio;

se sono stati valutati i possibili danni erariali a cui si espone l’ ente pubblico. Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

