Interpellanza: la struttura del parcheggio in via Redi è l’isola ecologica dei condomini di nuova costruzione?

Ciccio Auletta: "DA GENOVA ALLA PANDEMIA" - Festa per 8 anni di Una città in Comune

Ciccio Auletta presenta l'iniziativa "DA GENOVA ALLA PANDEMIA: costruiamo un’alternativa al neoliberismo" Evento online organizzato per il 24 marzo 2021 nell'ambito della settimana di eventi per la Festa degli 8 anni di Una città in Comune di Pisa Interverranno all'evento: - Vittorio Agnoletto, medico, portavoce del Genoa Social Forum nel 2001 - Raffaella Bolini, Global Dialogue - Alfio Nicotra, co-presidente “Un Ponte per”