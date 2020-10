La seguente interpellanza è stata presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Lavori ingresso scuola “Puccini”

Tenuto conto di alcune segnalazioni per cui la porta dell’ingresso laterale della scuola dell’infanzia “Puccini” in via Puglia, facente parte dell’IC “Galilei”, risulta essere inagibile da tempo come nella foto allegata;

Tenuto conto che, vista l’emergenza, poter usare questo altro ingresso per i bambini e le bambine potrebbe essere positivo per l’organizzazione della scuola e la riduzione delle file per l’ingresso;

Tenuto conto che, per i genitori e i bambini in attesa all’ingresso della scuola, non ci sono coperture dalla pioggia;

Si chiede al sindaco e alla giunta

se e quando si intende intervenire per risolvere questo problema e fare tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza di questo secondo ingresso,

se si pensano interventi per garantire che le persone in fila possano attendere al riparo dalla pioggia.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile