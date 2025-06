Interpellanza: Lavori sulla linea ferroviaria Pisa-Livorno e potenziamento della base militare di Cap Darby per il trasporto di armi e munizioni

Tenuto conto che tra il 10 e il 20 giugno è stata sospesa la circolazione dei treni tra Pisa e Livorno, perché, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha “eseguito lavori di completamento del rinnovo degli scambi e dei binari a Tombolo”.

Tenuto conto della denuncia da parte dei “Ferrovieri contro la guerra” e il “Coordinamento antimilitarista livornese” riguardo al fatto che questi lavori sono connessi anche ai lavori di potenziamento della infrastruttura ferroviaria per il trasporto di armi e munizioni da e per Camp Darby

Ricordato che lo snodo di Tombolo assume, infatti, oggi una fondamentale importanza come crocevia del trasporto, sul nostro territorio, di armi, mezzi e truppe americane che arrivano a Camp Darby via mare dagli Stati uniti e che poi vengono ridistribuite per sostenere le operazioni belliche USA/Nato in Africa, Medio Oriente ed Est Europeo.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

Quali informazioni abbia l’amministrazione in merito a questi lavori e se questi lavori siano serviti anche per il potenziamento dello snodo militare di Tombolo.

Quali informazioni il Comune abbia rispetto all’utilizzo negli ultimi anni della tratta ferroviaria sul trasporto di armi e munizioni da e per Camp Darby

Se esista o meno un piano di sicurezza per il trasporto di armi attraverso l’infrastruttura ferroviaria presente sul territorio comunale di Pisa

Se il comune sia a conoscenza di questo piano o abbia partecipato alla sua redazione

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

