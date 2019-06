Di seguito l’interpellanza al sindaco e alla giunta del comune di Pisa presentata dal consigliere di Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)

Interpellanza: Linea 5 del trasporto pubblico urbano in quartiere di Putignano – stato dell’arte e previsioni

Tenuto conto che ad inizio giugno 2019 risulta ancora non agibile al traffico di mezzi pesanti il ponte detto “dell’immaginetta” nel quartiere di Putignano.

Preso atto che tale ponte appartiene alla città metropolitana di Firenze ma è strategico per il servizio di autobs della linea 5, che infatti ha visto soppresse ben tre fermate nella via dell’Immaginetta dal momento della chiusura ad oggi.

Tenuto conto che da mesi il quartiere, in conseguenza di tale chiusura, non gode quindi di un servizio di TPL adeguato alle esigenze della popolazione, sia perché una parte di essa deve raggiungere fermate più lontane per utilizzare l’autobus, sia perché i tempi di percorrenza in una delle due direzioni sono aumentati sensibilmente.

Tenuto conto che la soppressione delle fermate doveva comunque essere temporanea ed era attesa una relazione sullo stato del ponte e sulla sua fruibilità.

Tenuto conto che è stata modificata la viabilità nel quartire, attraverso una revisione dei sensi di marcia, che potrebbe influire sulle modalità del servizio di trasporto pubblico.

Si chiede al sindaco e alla giunta

– se sia stata depositata la relazione tecnica relativa alle condizioni del ponte e quali siano i suoi contenuti;

– se e quando il ponte sarà riaperto all’utilizzo degli autobus;

– se e quando si prevede il ripristino del servizio di autobus in via dell’immaginetta;

– se tale servizio sarà ripristinato nelle stesse condizioni antecedenti alla chiusura del ponte e alla modifica della viabilità o se sono previste modifiche, e nel caso quali.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile