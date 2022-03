Interpellanza: Membri del Cda di Retiambiente spa e loro compensi

Arriva il monitoraggio della qualità dell'aria dal basso

In poco più di un minuto vi spieghiamo che aria respiriamo a Pisa e alcune delle azioni concrete di Una città in comune a sostegno della lotta al #cambiamentoclimatico I dati della qualità dell'aria rilevati dalla centralina del progetto dal basso #CheAriaTira che abbiamo installato presso la nostra sede in zona Porta a Lucca sono pessimi, per questo bisogna agire subito. Supportiamo lo Sciopero globale per il Clima!, scendiamo in piazza venerdì 25 marzo.