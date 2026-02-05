Interpellanza: mercato rionale nel quartiere I Passi

Visto che Il 28/11/2022 sul sito del Comune di Pisa è apparso l’annuncio della pubblicazione di un bando per l’assegnazione in concessione e contestuale autorizzazione di posteggi in vari mercati della città tra cui quello de I Passi.

Visto che i posteggi per il mercato de I Passi avrebbero trovato posto sotto la tettoia che si affaccia su Largo Ippolito Nievo.

Visto che tale tettoia è stata realizzata nell’ambito dei Progetti di innovazione Urbana che erano finalizzati a interventi di recupero funzionale e riuso di immobili pubblici per attività di animazione sociale, sportiva e partecipazione collettiva, destinati a persone in condizioni di fragilità e disagio.

Visto che ad oggi non c’è mai stato un mercato nel quartiere de I Passi.

Visto che un mercato rionale a I Passi migliorerebbe la qualità della vita della popolazione del quartiere, prevalentemente anziana e quindi con difficoltà a fare la spesa fuori del quartiere, e favorirebbe la socialità.

Visto che sulla stampa cittadina il 4/2/26 si legge che il Comitato de I Passi ha posto il problema del mancato utilizzo della struttura chiedendo quale siano al riguardo le intenzioni della amministrazione comunale.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta:

per quale ragione non ha mai preso vita un mercato rionale a I Passi;

se si prevede di favorire l’installazione di un mercato rionale nel quartiere utilizzando la struttura all’uopo realizzata;

se si prevede di audire il Comitato di quartiere de I Passi al fine di progettare un uso della tettoia condiviso dalla popolazione del quartiere.

Francesco Auletta, Diritti in Comune: Una città in comune – Rifondazione comunista

