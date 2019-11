Di seguito l’interpellanza al sindaco e alla giunta del comune di Pisa presentata dal consigliere di Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)



Interpellanza: Modifica progetto realizzazione rotatoria sull’Aurelia

Tenuto conto della previsione di nuova rotatoria che dovrebbe eliminare i semafori all’incrocio tra l’Aurelia e il viale delle Cascine.

Tenuto conto di quanto emerso sulla stampa locale in merito alla variazione di progetto relativa alla realizzazione di tale rotatoria secondo cui non verrà realizzato il sottopasso ciclopedonale previsto dal progetto originario.

Tenuto conto infine dei rilievi avanzati dall’associazione FIAB al riguardo, che sottolineano come le eventuali modifiche non debbano concretizzarsi in un ostacolo per chi va in bicicletta, causando di fatto una separazione della città da Barbaricina e dal Parco di San Rossore

Si chiede al sindaco e alla giunta

quali siano nel dettaglio le ragioni per cui l’amministrazione ha deciso di cancellare il previsto sottopasso pedonale e di fornire copia della documentazione del Comune;

di avere copia dei pareri della Sovrintendenza al riguardo;

quali siano esattamente le modalità attraverso cui si intende tutelare la mobilità di pedoni e ciclisti;

se sia stato fatto un percorso di condivisione con le associazioni rispetto alle modifiche del progetto e in caso contrario per quali ragioni.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile