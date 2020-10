La seguente interpellanza è stata presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Multi Utility regionale per la gestione di rifiuti e acqua pubblica

Appreso da notizie di stampa della possibilità della costituzione di una multi utility regionale destinata alla gestione di rifiuti e acqua pubblica (La Repubblica FIRENZE, “Il top manager Irace verso il ritorno a Firenze. Piloterà la svolta di Alia”, 18 ottobre 2020), ma richiamate parimenti le notizie critiche in merito a tali soluzioni calate dall’alto, senza avere a riferimento anzitutto le necessità delle comunità (La Nazione Pistoia Montecatini, “Forum dell’acqua <<Pronta la fusione per mega multi utility>>”, 23 ottobre 2020);

Evidenziato come le società pubbliche di servizi alla comunità dovrebbero essere enti destinati al soddisfacimento di bisogni primari delle comunità, quale portato necessario di diritti costituzionali (quali la salute e l’ambiente), e non occasioni imprenditoriali e speculative, accompagnate da trame diverse che scavalcano ogni pubblico confronto nelle sedi istituzionali, cui viene poi solo chiesto un acritico avallo a decisioni prese altrove;

Ricordato come il 12 e 13 giugno 2011 si siano tenuti in Italia i referendum abrogativi anche su due quesiti scaturiti dall’impegno civico promosso dal Forum italiano del movimento per l’acqua, che chiedevano:

la possibilità di una gestione in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

la cancellazione del principio di remunerazione del capitale investito;

Si chiede al sindaco e alla giunta:

Se e quanto corrisponda a verità quanto riportato dalla stampa e, se sì, perché il Consiglio comunale, attraverso l’apposita Commissione, non sia stato debitamente informato.

Quale sia la posizione della amministrazione rispetto a questa proposta.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile