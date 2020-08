Di seguito l’interpellanza presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)

Interpellanza: Nomina di Stefano Bottai a consigliere del sindaco

Tenuto conto dell’annuncio da parte del Sindaco Conti di voler nominare Stefano Bottai come suo consigliere consulente nel settore della nautica con particolare riferimento allo sviluppo dell’area dei Navicelli.

Tenuto conto che lo stesso Stefano Bottai negli anni passati in qualità di amministratore delegato della Sviluppo Navicelli ha depositato al Comune di Pisa, per interventi nell’area dei Navicelli, fideiussioni di una società non abilitata al rilascio di garanzie, per un importo complessivo di oltre 4 milioni e 700 mila euro.

Tenuto conto che lo stesso Stefano Bottai negli anni passati ha depositato in qualità di amministratore delegato della Boccadarno di Pisa, per alcuni interventi a Marina di Pisa, fideiussioni di una società non abilitata al rilascio di garanzie per il settore pubblico, per un importo complessivo di oltre 800 mila euro.

Tenuto conto delle iniziative legali intraprese dalla stessa amministrazione comunale a propria tutela rispetto a questo scandalo.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se ritenga opportuno procedere a questa nomina alla luce di questi episodi; Se si è verificata la sussistenza di possibili conflitti di interessi da parte dello stesso Bottai alla luce di queste vicende, e nel caso con quali esiti.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile