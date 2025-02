Interpellanza: Nuovi bandi per le concessioni balneari

Tenuto conto di quanto previsto nel “Decreto Infrazioni” in merito alla concessioni balneari.

Ricordato che la Corte di Giustizia europea ha più volte ribadito l’illegittimità delle proroghe automatiche e generalizzate deliberate dai precedenti Governi in quanto contrarie a principi pro-concorrenziali previsti dagli articoli: 12 direttiva Bolkestein e 49-56-106 T.F.U.E. (Trattato Funzionamento Unione Europea).

Ricordato nello specifico le “sentenze gemelle” dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, numeri 17 e 18 del 2021 (che hanno stabilito che le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo sono contrarie al diritto dell’Unione Europea sopra richiamato ) e a cascata la giurisprudenza conforme negli anni a seguire del Consiglio di Stato che stabiliva, in ottemperanza alle pronunce della Plenaria, come unica data non superabile dell’ efficacia delle concessioni il 31.12.2023. Ricordato che anche la recente proroga al 2027 ha già subito degli stop da vari Tar Regionali (Liguria, Lazio, Campania). Ricordato le tre procedure di infrazione aperte dalla Commissione U.E. contro l’ Italia (2008-2010-2020) per normativa sulle concessioni anticoncorrenziale.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

come intende muoversi l’amministrazione comunale, in particolare rispetto alle tempistiche, per la pubblicazione dei bandi;

se e quale lavoro istruttorio l’amministrazione comunale sta portando avanti al fine di predisporre i suddetti bandi.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

