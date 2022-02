Interpellanza: Nuovo bando di progettazione per il vecchio Santa Chiara

No agli accordi segreti tra Giunta e Iliad

La Giunta Conti sta chiudendo un accordo segreto con Iliad che prevede: · antenna spostata: sì, di qualche decina di metri, dall'angolo tra via Tiziano Vecellio e via dell'Argine in… via Tiziano Vecellio! · 100.000 € a Iliad dal Comune per il periodo in cui l’antenna era spenta e per lo spostamento · altre 6 postazioni per antenne Iliad in città. Se questa amministrazione non vuole essere trasparente, noi invece lavoriamo: · perché i cittadini e le cittadine sappiano cosa succede, · per aprire un dibattito necessario da anni e · per fare un piano delle antenne trasparente e condiviso Una città in comune - Rifondazione Comunista