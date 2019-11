Di seguito l’interpellanza al sindaco e alla giunta del comune di Pisa presentata dal consigliere di Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)

Interpellanza: parcheggio all’interno del progetto di riqualificazione dell’area della Cittadella

Tenuto conto del dibattito tenuto in prima Commissione consiliare in merito al progetto di recupero della Cittadella.

Tenuto conto dell’ordine del giorno del 21-10-2019 approvato dalla maggioranza in cui si chiede al sindaco e alla giunta anche la previsione di un’area di parcheggio all’interno di quell’ area.

Visto il progetto per l’area della Cittadella già elaborato dagli uffici tecnici del Comune di Pisa e illustrato in I CCP dall’arch. Daole nelle sedute precedenti, in cui non sono previste aree di parcheggio,

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se è intenzione di questa amministrazione modificare il progetto di recupero dell’area della Cittadella già redatto dagli Uffici Tecnici Comunali ed in che modo;

Se è intenzione di questa amministrazione prevedere un parcheggio all’interno del progetto di recupero della Cittadella e – in caso affermativo – con quale localizzazione

Se al riguardo vi sono state interlocuzioni con la Sovrintendenza

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile