Interpellanza: Parcheggio selvaggio in Piazza San Francesco

Di seguito l’interpellanza presenta da Diritti in comune (Una città in comune – Unione Popolare) per il sindaco e la giunta del comune di Pisa

Visto che piazza San Francesco, ricoperta da una preziosa pavimentazione in cotto e marmo, su cui si staglia la facciata della chiesa finalmente restaurata, è classificata come zona pedonale.

Visto il rilievo storico-artistico e monumentale della piazza, una delle più belle della città.

Visto che, tuttavia, da quando è stata liberata dal cantiere per il lungo restauro della facciata della chiesa, la piazza è regolarmente invasa da automobili che lì sono lasciate in parcheggio.

Visto che la pavimentazione della piazza non è adatta all’uso carrabile, e risulta già notevolmente danneggiata in diversi punti.

Considerato che, data l’imminente riapertura delle scuole e la presenza, sulla stessa piazza, dell’ingresso di plessi dell’Istituto Comprensivo Fibonacci, le famiglie che accompagnano le scolare e gli scolari potrebbero sentirsi autorizzate a entrare con l’auto nella piazza accrescendo danneggiando ulteriormente la pavimentazione;

Tenuto conto che, non essendo ancora la città dotata di un servizio di trasporto pubblico proporzionato alle necessità della popolazione, le famiglie dei residenti hanno la necessità di parcheggiare l’auto a una ragionevole distanza dalle loro abitazioni.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta:

se è intenzione dell’amministrazione comunale inibire completamente la piazza completamente al traffico e al parcheggio, e nel caso con che misure e con che tempistiche;

qual è il numero di permessi per l’ingresso dell’auto nella ZTL del quartiere S.Francesco e con quali criteri vengono rilasciati;

se il numero dei permessi è minore, uguale o maggiore del numero dei posti auto riservati ai residenti;

quali misure si intendono prendere per salvaguardare la piazza dall’uso improprio di parcheggio.

Francesco Auletta – Diritti in comune: una città in comune – Unione Popolare

