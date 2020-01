Interpellanza: Personale per la Biblioteca comunale

Tenuto conto che a causa di alcuni pensionamenti la Giunta ha deciso di ridurre l’orario di apertura della Biblioteca comunale, non avendo disposto trasferimenti di personale per mantenere l’attuale servizio.

Tenuto conto che la giunta ha annunciato che verranno fatti dei bandi per assumere nuovo personale a seguito dei pensionamenti avvenuti e che parte di questo potrà essere utilizzato per la Biblioteca comunale.

Tenuto conto che i tempi per espletare i concorsi sono ad oggi incerti per cui non è chiaro quando il comune procederà a queste assunzioni.

Tenuto conto che ad oggi non è chiaro quanti dei nuovi assunti verranno assegnati alla Biblioteca comunale.

Tenuto conto che essendo questa l’unica soluzione avanzata dalla amministrazione comunale per numerosi mesi la Biblioteca subirà una pesante riduzione degli orari di apertura con ripercussioni negative per tutta la città e le centinaia di persone che ogni giorno la frequentano.

Si chiede al sindaco e alla giunta