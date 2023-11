Interpellanza: Petizione cittadinanza via Aldo Moro e relative richieste di intervento

Tenuto conto delle ripetute segnalazioni ricevute da cittadine e cittadini del quartiere di Porta a Mare sulle condizioni in cui versa da tempo via Aldo Moro.

Tenuto conto della raccolta firme fatta da numerosi abitanti del quartiere in cui si evidenziano le seguenti criticità e richieste

1- Rifacimento dei marciapiedi per consentirci di camminare in sicurezza

2- Manutenzione dei tombini

3- Messa in sicurezza dell’area giochi per bambini. Attrezzare l’area verde con panchine, cestini dell’immondizia, illuminazione. Fare la manutenzione degli alberi.

4- Sistemare il parcheggio a pagamento in fondo alla via. Al momento è un campo, senza strisce blu, con i rami degli alberi che rischiano di cadere sulle auto parcheggiate.

Si chiede al sindaco e alla giunta

se e quando sono previsti gli interventi per la messa in sicurezza dell’area giochi per bambini, e nel caso a quanto ammontano le risorse destinate o da destinare per i suddetti interventi.

Se e quando sono previsti gli interventi per attrezzare adeguatamente l’area verde con cestini, illuminazione, panchine; e nel caso a quanto ammontano le risorse destinate o da destinare per i suddetti interventi.

Se e quando sono previsti interventi manutentivi per i marciapiedi e la pulizia dei tombini; e nel caso a quanto ammontano le risorse destinate o da destinare per i suddetti interventi.

Come intende adoperarsi l’amministrazione comunale anche con Pisamo rispetto alla situazione in cui versa il parcheggio in via Aldo Moro

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

Mi piace: Mi piace Caricamento...