La seguente interpellanza è stata presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Piano di recupero Caserma Artale

Tenuto conto che a dicembre 2017 è stato approvato l’atto di indirizzo per cui nella area dell’ex caserma Artale dove viene indicato che le funzioni prevalenti dovranno essere quelle indicate dal Piano Strutturale, quali Servizi pubblici ed abitazioni speciali, preferendo quelle indicate come “privilegiate” nell’accordo di programma approvato dal Consiglio Comunale Deliberazione n. 38 del 10/10/2017, ovvero “Housing sociale” e “Residenza collettiva”.

Tenuto conto che il complesso immobiliare è soggetto a

Vincolo architettonico parte seconda DLGS 42/2004 – I° elenco ex LR 59/80 (interventi ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro);

Vincolo Paesistico parte terza DLGS 42/2004 – DM 10/09/57 aree verdi all’interno delle mura urbane;

Vincolo archeologico (attività di scavo subordinata alla supervisione della Soprintendenza Archeologica);

Tenuto conto che a gennaio del 2018 il bene è stato ceduto da Demanio al Fondo Investimenti per la valorizzazione Comparto Extra, un fondo di investimento gestito da Cassa depositi e Prestiti, per una cifra di circa 8 milioni di euro.

Tenuto conto che il compendio immobiliare è situato accanto all’area dell’Ospedale Santa Chiara, anch’essa oggetto di piano di recupero.

Tenuto conto di quanto emerso il 15 maggio sulla stampa locale, ovvero che il complesso è stato acquistato dalla San Ranieri Srl e che “Le interlocuzioni tra nuova Proprietà, Comune di Pisa e Sovrintendenza procedono da mesi”.

Si chiede a Sindaco e Giunta

Se abbiano avuto contatti con la nuova proprietaria dell’area.

L’eventuale natura e contenuto dei contatti;

Se è stato presentato un progetto di recupero per l’area dell’ex caserma Artale , e in caso contrario in quali tempi è previsto che sia presentato un progetto.

Se si pensa ad integrare e connettere il piano di recupero della caserma Artale con il piano di riqualificazione dell’area dell’Ospedale Santa Chiara e in quale modo.

Se e quando è previsto un confronto con gli abitanti del quartiere e la comunità studentesca destinataria degli alloggi.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile