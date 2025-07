Interpellanza: Posti bici sicura in città e obiettivi del Pums

Tenuto conto dell’ordinanza del 2 luglio 2025: “Integrazione ordinanza n.1803 del 10/10/2018 per la rimozione dei velocipedi parcheggiati e/o abbandonati alle paline delle fermate degli autobus di linea su tutto il territorio comunale e per l’istituzione di un’area di sosta riservata ai velocipedi e ai monopattini in sharing in piazza della stazione”.

Tenuto conto che nella suddetta ordinanza si prevede tra le altre cose: “la rimozione di tutti i velocipedi parcheggiati e/o abbandonati in piazza della stazione al di fuori delle apposite rastrelliere anche se non costituiscono causa d’intralcio”.

Tenuto conto di quanto previsto nel PUMS

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

Quanti sono gli spazi per parcheggiare e legare le biciclette ad oggi a disposizione in Piazza della Stazione;

Se sono state fatte rilevazioni per accertare che tali spazi siano sufficienti per le necessità dei pendolari;

Quali dati sono emersi da tali rilevazioni;

Se è stata riscontrata la presenza di velocipedi legati ai pali della segnaletica stradale o a quelli della luce, in piazza della stazione, in presenza di posti liberi nelle rastrelliere;

Se e quando è intenzione della amministrazione comunale aumentare il numero degli spazi per velocipedi in piazza della stazione, e per quante unità;

Quanti sono i posti bici sicura in città ad oggi;

Quanti ne sono stati realizzati in più dalla approvazione del PUMS;

Se sono stati o meno rispettati gli obiettivi di aumento dei posti bici sicura previsti nel PUMS.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

