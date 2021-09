Interpellanza: Posti negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia

Piano rumore: Toscana Aeroporti ancora inadempiente

Il livello di rumore che il nostro aeroporto causava fino alla pandemia è il frutto di scelte che hanno l’unico obiettivo di aumentare i profitti di Toscana Aeroporti e delle compagnie aeree. Infatti Toscana Aeroporti non ha ancora un Piano di risanamento acustico, che però è un obbligo di legge. La società è talmente inadempiente da aver già accumulato su questo anni di ritardo. E non è ancora dato di sapere quando si deciderà mettersi in linea con le norme....