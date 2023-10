Interpellanza: Problemi mobilità in via di Goletta

La seguente interpellanza è stata presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare)

Tenuto conto delle segnalazioni ricevute da diversi/e abitanti riguardo a problemi di viabilità in via di Goletta nel quartiere di San Giusto, in quanto la strada in alcuni punti è molto stretta e quindi il rischio di incidenti è molto alto.

Tenuto conto che, da quanto emerge dalle suddette segnalazioni, questo problema si acuisce quando il Pisamover non funziona e l’autobus sostitutivo passa proprio per via di Goletta. Il problema si pone soprattutto se nel verso opposto arrivano furgoni o altri mezzi di dimensioni superiori a quelle di una auto ordinaria.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Come si intende risolvere questa criticità.

Se è stata valutata l’ipotesi di rendere via di Goletta a senso unico (nel senso opposto a quello di via Sant’Agostino).

Quali altre ipotesi possono essere adottate dalla amministrazione per superare questa criticità.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare