Interpellanza: Procedura Regenerate Santa Chiara: criticità e prospettive

Tenuto conto di quanto emerso in Prima Commissione Consiliare Permanente nelle scorse settimane con l’audizione dell’assessore Dringoli, richiesta con un argomento dal nostro gruppo consiliare, in merito a “Regenerate Santa Chiara”, la procedura privata, finalizzata “ad individuare la migliore offerta per l’acquisto e la valorizzazione del Complesso Monumentale di Santa Chiara”.

Evidenziato che secondo quanto riferito dall’assessore la procedura è in una completa fase di stallo in quanto è emerso che alla scadenza del marzo 2025 sono state presentate 3 offerte, che sono state scartate in quanto molto inferiori ai 120 milioni richiesti.

Tenuto conto della rilevanza strategica per il futuro della città dell’ex-Santa Chiara

Si chiede al Sindaco e alla giunta

se vi sono informazioni aggiornate sull’andamento della procedura;

se è stata fatta una nuova procedura e nel caso con quale esito;

se e quali interlocuzioni sta avendo l’amministrazione comunale con il percorso di “Regenerate Santa Chiara”

Giulia Contini – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

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