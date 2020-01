Di seguito l’interpellanza al sindaco e alla giunta del comune di Pisa presentata dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)

Interpellanza: Profili discriminatori contenuti nel bando Premio mamma 2019

Tenuto conto della diffida inviata da L’altro Diritto Onlus al Comune di Pisa e alla Società della Salute Zona pisana per alcuni profili discriminatori contenuti nel bando per l’erogazione di una tantum di un contributo del valore di € 500,00 per i genitori che abbiano avuto un figlio/a nell’anno 2019 “PREMIO MAMMA 2019” del Comune di Pisa, in data 21 dicembre 2019.

Tenuto conto dei rilievi contenuti nella diffida sulla base dei quali L’altro Diritto Onlus invita: “l’amministrazione a procedere alla immediata rettifica del bando e ad eliminare le previsioni discriminatori. Con l’avvertimento che in difetto saremo costretti ad agire innanzi alle competenti sedi giudiziarie“.

Tenuto conto dell’evidente rischio di contenzioso e dei profili discriminatori contenuti nel bando .

Si chiede al sindaco e alla giunta

se è loro intenzione procedere alla rettifica del bando eliminando le previsioni discriminatorie;

se è intenzione della amministrazione invece di non modificare il bando e nel caso sulla base di quali presupposti;

se sono stati richiesti agli uffici competenti, alla Avvocatura civica o a soggetti esterni eventuali pareri in merito ai criteri contenuti nel bando su cui sono state mosse le obiezioni di L’Altro Diritto Onlus e nel caso di averne copia.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile