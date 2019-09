Di seguito l’interpellanza al sindaco e alla giunta del comune di Pisa presentata dal consigliere di Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)



Pisa, 1 agosto 2019

Interpellanza: progetti per il Distretto 42

Tenuto conto di quanto comparso sulla stampa locale in merito alla presentazione di 3 progetti di recupero che sarebbero stati presentati a questa amministrazione per il recupero del Distretto 42, ex Distretto militare.

Considerato che la riqualificazione dell’ex area militare è stata oggetto di un percorso di progettazione partecipata che ha visto l’interesse e il coinvolgimento di centinaia di cittadini e cittadine della città di Pisa.

Vista la dichiarazione di interesse culturale disposta dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo in data 30 novembre 2017 che vincola gli interventi secondo quanto disposto da D.LSG 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Quali sono i tre progetti di recupero.

L’oggetto dei contatti e degli incontri tra amministrazione comunale e proprietà.

Se l’approvazione di un progetto così importante per la città non verrà portato alla approvazione del consiglio comunale.

Se si prevede o meno un percorso partecipativo per la decisione sul progetto da scegliere e nel caso in quali tempi e forme.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile