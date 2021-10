Di seguito l’interpellanza presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Progetti relativi al PNRR

Tenuto conto di quanto emerso nella seduta congiunta della prima e della quarta commissione consiliare svoltasi lo scorso 19 luglio in merito alle azioni che l’Amministrazione comunale stava intraprendendo in relazione a possibili progetti da presentare per intercettare le risorse collegate al PNRR.

Preso atto che a quella data non era stato elaborato alcun progetto specifico.

Tenuto conto che sono trascorsi 4 mesi da quella data.

Preso atto di quanto emerso dalla audizione dell’assessore Baccelli nella seduta congiunta della commissione speciale e della seconda commissione di controllo e garanzia in merito ai progetti per il PNRR per l’area pisana, per cui ad esempio è emerso che non vi sono progettualità sulla mobilità su ferro che possono essere presentate in quanto i tempi per la rendicontazione sono troppo ravvicinati, e non vi sono progettualità definite, come nel caso del potenziamento della tratta ferroviaria Pisa – Firenze

Si chiede al Sindaco e alla Giunta:

se l’Amministrazione abbia individuato dei progetti da presentare per poter accedere ai finanziamenti del PNRR;

nel caso, quali siano tali progetti e quale sia la documentazione prodotta in merito, di cui si chiede copia;

nello stesso caso, se tali progetti siano stati inviati direttamente ai Ministeri Competenti o alla Regione per un vaglio, e con quali esiti.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile