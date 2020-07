Di seguito l’interpellanza presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)

Interpellanza: Progetto per l’ex-Distretto militare

Tenuto conto che a dicembre 2017 è stato approvato l’atto di indirizzo per cui nella area dell’ex distretto militare Le funzioni prevalenti dovranno essere quelle indicate dal Piano Strutturale, quali Servizi pubblici ed abitazioni speciali, preferendo quelle indicate come “privilegiate” nell’accordo di programma approvato dal Consiglio Comunale Deliberazione n. 38 del 10/10/2017, ovvero “Housing sociale” e “Residenza collettiva”.

Tenuto conto che a gennaio del 2018 il bene è stato ceduto da Demanio al Fondo Investimenti per la valorizzazione Comparto Extra, un fondo di investimento gestito da Cassa depositi e Prestiti, per una cifra di circa 8 milio di euro.

Tenuto conto che Il compendio immobiliare è sottoposto a vincolo storico artistico ai sensi del D.lgs. 42/2004.

Tenuto conto che a marzo 2019 l’assessore Dringoli affermava di aver avuto incontri con i referenti del fondo sgr investimenti di Cdp e che gli stessi avevano presentate – in via informale- diverse soluzioni per il recupero dell’ex distretto militare sito a Pisa in via Giordano Bruno 42.

Tenuto conto che a ottobre 2019 l’assessore Dringoli affermava che ancora non era stato presentato formalmente alcun progetto di recupero e si impegnava a sollecitare Cassa Depositi e prestiti a presentare un progetto.

Tenuto conto che da gennaio 2020 l’immobile è presente come bene in vendita nella vetrina commerciale del fondo SGR Investimenti gestito da Cassa depositi e Prestiti https://www.cdpisgr.it e che contestualmente è stato pubblicato un avviso per l’alienazione del compendio immobiliare “ex caserma Curtatone e Montanara” sito in Pisa che prevedeva:

entro le ore 16,00 del giorno 7 febbraio 2020 , dovranno far pervenire una formale manifestazione di interesse;

entro le ore 16,00 del 10 Aprile 2020 il Soggetto Interessato dovrà far pervenire un’offerta vincolante per l’acquisto dell’Immobile;

entro e non oltre il 30 giugno 2020 stipula del contratto preliminare di compravendita (“Contratto Preliminare”);

Tenuto conto che ogni soggetto interessato all’acquisizione del bene immobiliare è stato vincolato ad obblighi di riservatezza , in particolare a non divulgare alcuna Informazione Riservata a terzi o a rilasciare, di propria iniziativa, alcun annuncio riguardo alla manifestazione di interesse all’eventuale acquisto dell’Immobile.

Tenuto conto che solo in data 27 giugno l’iter di vendita compariva sulla stampa locale.

Tenuto conto che ad oggi non ci sono informazioni sul prezzo base di vendita del complesso immobiliare.

Si chiede a Sindaco e Giunta

Se abbiano avuto ulteriori contatti con i referenti di Cassa depositi e Prestiti e dei fondi ad essa associati. L’eventuale natura e contenuto dei contatti

se sono stati informati della rinuncia del fondo di investimento a presentare un progetto di recupero per l’area dell’ex distretto militare

se sono a conoscenza dell’esito della procedura di alienazione attuata dai fondi di CDP, degli eventuali acquirenti e del valore a cui è stato ceduto il bene

se hanno avuto contatti con soggetti terzi interessati all’acquisizione del complesso immobiliare e nel caso se questi abbiano dichiarato con quali tempi presenteranno un progetto di recupero

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile