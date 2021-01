La seguente interpellanza è stata presentata al sindaco e alla giunta del comune di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Interpellanza: Progetto recupero Distretto 42

Tenuto conto di quanto emerso in una recente seduta della Prima commissione consiliare permanente in cui l’assessore Dringoli, smentendo quanto lui stesso aveva affermato in consiglio comunale, dichiarava che ad oggi non era stato presentato nessun progetto di recupero per il Distretto 42 in via Giordano Bruno.

Tenuto conto che lo stesso assessore in quella seduta in un primo momento affermava che aveva avuto un contatto con il progettista della società che aveva acquistato il Distretto, ma non si ricordava il nome della società, e poi precisava di non sapere se questa società avesse mai acquistato poi il Distretto.

Tenuto conto che il sindaco in una intervista sulla Nazione lo scorso 5 gennaio dichiarava che il Distretto è stato acquistato da un network di cooperative che intende anche realizzare una nuova scuola materna.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

se il Distretto 42 in via Giordano Bruno è stato acquistato da qualche soggetto;

nel caso chi è l’acquirente e a quale prezzo è stato acquistato;

se è stato depositato un progetto di recupero e nel caso di avere copia.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile